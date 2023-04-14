Следственный комитет проверяет ход строительства школы в Соловьиной роще Смоленска

Следственный комитет проверяет ход строительства школы в Соловьиной роще. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленске следователи проверяет ход строительства школы в Соловьиной роще. Об этом сообщили активисты Народного фронта.

– На месте были обнаружены проблемы с отводом воды, которая скапливается вокруг несущих конструкций. Теперь проверкой по объекту займется Следственный комитет, – уточнили общественники.

Ранее ход строительства проверил прокурор Смоленской области Сергей Карапетян. Особое внимание представители ведомства обратили на фактическую численность рабочих на строительной площадке, а также на интенсивность темпов работ.

Читай также:

Спецподразделения по уборке улиц появятся в каждом районе Смоленска. Они будут работать в составе «Зеленстроя».