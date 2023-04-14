В Смоленске мусоровоз врезался в служебную машину ДПС на улице Крупской. Фото: «Drive2 Смоленск» в соцсети.

На улице Крупской в Смоленске произошло ДТП с участием мусоровоза и служебной машины ДПС. О случившемся рассказали очевидцы аварии в социальных сетях:

– Мерседес СпецАТХ «напал» на «Рено» ДПС, – написали смоляне.

Происшествие серьезно мешает движению транспорта. Служебный автомобиль ДПС получил технические повреждения. Информация о пострадавших не сообщается.

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