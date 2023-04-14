Сотрудник Смоленскэнерго - эксперт на Международном инженерном чемпионате

Фото предоставлено Смоленскэнерго.

7 апреля 2023 года в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске состоялся отборочный этап Международного инженерного чемпионата для школьников, студентов и молодых профильных специалистов от 8 до 35 лет. Участие принимало 7 студенческих команд.

В состав экспертного жюри крупнейшего в России и странах СНГ инженерного чемпионата для молодежи был включен начальник отдела энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала Юрий Кривцов.

Юрий Анатольевич сам в 1979-1985 являлся студентом данного вуза. Он энергетик с почти сорокалетним стажем, имеет два высших образования и 13 раз повышал квалификацию на различных тематических курсах, имеет Почетную грамоту филиала, ПАО «Россети» и РАО «ЕЭС России». Его знания и опыт важны для подобных конкурсов для молодежи, которая стремится профессионально развиваться в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексах, атомной промышленности и смежных отраслях.

Задания, которые выполняли конкурсанты, максимально приближены к реальным кейсам и посвящены актуальным вопросам развития отрасли.

«Нам приятно, что знания и опыт наших сотрудников востребованы на подобных мероприятиях – наших руководителей часто приглашают в состав жюри на конкурсах научных работ, конкурсах рабочих профессий, в Комиссии ГАК в НИУ МЭИ. Работе со студентами и школьниками мы уделяем большое внимание. За ними будущее энергетики», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.