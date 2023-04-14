«Смоленскэнерго» помогает поддерживать сельхозпроизводителей

Фото: «МРСК Центра».

Специалисты филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в 2022 году выполнили технологическое присоединение к электросетям десяти объектов сельхозназначения общей мощностью 1,15 МВт.

В течение года энергетики завершили техприсоединение объектов в Смоленском районе: птичника в д. Ковалевка, зернохранилища в Козинском сельском поселении, Агропредприятие по хранению и переработке зерна в Пригорском сельском поселении. Кроме того, в других районах области электроэнергия подана на объекты животноводства в г. Сафонове, д. Нешево Ельнинского района, д. Плоское Починковского района, рыбоводный комплекс в с. Богданово Рославльского района и в овощехранилище в ур. Вавулинка Темкинского района.

«Сельское хозяйство в регионе является ведущей системообразующей сферой экономики, и энергетика неразрывно связана с ней. Наш филиал ежегодно вносит вклад в реализацию государственных программ поддержки сельхозпроизводителей, выдает новые мощности строящимся предприятиям и дополнительные мощности для развивающихся», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.