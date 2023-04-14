В Смоленском районе дорогу от Алтуховки до трассы Р-120 достроят до конца 2023 года. Фото: СОГБУ «Смоленскавтодор».

СОГБУ «Смоленскавтодор» ведёт строительство новой дороги в Смоленском районе. Она соединит микрорайон Алтуховка с трассой Р-120-Богородицкое-Высокое.

Как сообщили в организации, в настоящее время все работы ведутся по графику. Дорожные строители выполнили замену грунта, так как он был переувлажнен, сейчас ведется устройство переходно-скоростной полосы. На лето запланированы работы по устройству на объекте асфальтобетонного покрытия.

Рассчитывается, что новая дорога станет еще одним выездом из микрорайона Киселевка и разгрузит движение транспорта в Промышленном районе Смоленска.

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