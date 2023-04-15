В Смоленске колесо обозрения остановилось из-за проблем с регистрацией.
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске приостановлена работа колеса обозрения в «Лопатинском саду». Как сообщили в департаменте государственного строительного и технического надзора Смоленской области, это связано с прекращением государственной регистрации аттракциона, изменением эксплуатанта.
Колесо продолжит работу после проведения государственной регистрации.
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