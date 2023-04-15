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НовостиОбщество15 апреля 2023 5:20

В Смоленске колесо обозрения остановилось из-за проблем с регистрацией

Аттракцион в центре Смоленска прекратил работу из-за изменения эксплуатанта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске колесо обозрения остановилось из-за проблем с регистрацией.

В Смоленске колесо обозрения остановилось из-за проблем с регистрацией.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Смоленске приостановлена работа колеса обозрения в «Лопатинском саду». Как сообщили в департаменте государственного строительного и технического надзора Смоленской области, это связано с прекращением государственной регистрации аттракциона, изменением эксплуатанта.

Колесо продолжит работу после проведения государственной регистрации.

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