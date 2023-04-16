В Смоленске дачные автобусы запустят 22 апреля

В Смоленске данные автобусы запустят 22 апреля. Фото: пресс-служба администрации города.

С 22 апреля 2023 года МУП «Автоколонна - 1308» переходит на весенне-летние графики движения пригородных автобусов.

По информации предприятия, открываются дачные маршруты:

№ 105 «Смоленск - Слободка»,

№ 118 «Смоленск - д.Барщевщина»,

№ 147 «Смоленск - Рясино»,

а на маршруте № 141 «Смоленск - Черемушки» увеличится число выполняемых рейсов.

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