В Смоленске объявили поиски пропавшего мужчины. Фото: ПСО «Сальвар».

В Смоленске пропал 29-летний Дмитрий Владимирович Журавлёв. По информации ПСО «Сальвар», 13 апреля мужчина вышел из дома по улице Черняховского и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, волосы черные, глаза карие. Есть темная борода, носит очки. Последний раз был одет в черные куртку и штаны. При себе имел большой черный рюкзак.

Любую информацию о нем просят сообщать по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-908-283-13-20 или 102.

Ранее «КП» писала, что тело 37-летнего мужчины подняли из озера под Смоленском. Обстоятельства гибели местного жителя устанавливаются.