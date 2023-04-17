В Смоленской области 14 детей пострадали от укусов клещей с начала года.

За период с начала текущего года по 14 апреля в региональные больницы обратились 34 пострадавших от присасывания клещей, в том числе 14 детей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Смоленской области.

Число присасывания клещей к смолянам выросло на 91,1% в сравнении с весной 2022 года.

С 6 по 12 апреля за медпомощью из-за клещей обратились 25 человек, в том числе 10 детей (это больше на 68 % среди всех обратившихся и на 90 % среди детей, чем на прошлой неделе).

При этом, по данным лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», с начала текущего года исследовано 13 снятых со смолян клещей. Возбудителей инфекций, передающихся клещами не обнаружены.

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