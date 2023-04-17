«Смоленскэнерго» за счет программы энергосбережения сэкономило более 14 млн

Фото: «МРСК Центра».

В 2022 году филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» суммарный эффект от реализации программы по энергосбережению и повышению энергоэффективности составил 4357 тыс. кВт*ч или 14,4 млн рублей, превысив ожидаемые результаты на 13%. Для сравнения годом ранее эффект составил – 13 млн рублей.

В течение года были проведены технические и организационные мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии при ее передаче и оптимизацию расхода энергоресурсов на собственные нужды подстанций и сооружений филиала.

Наиболее эффективными из них стала замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП и голых проводов на самонесущий изолированный провод. Также было произведено отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами и трансформаторов с сезонной нагрузкой, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ и перераспределение нагрузки основной сети путем производства переключений.

Расход топливно-энергетических ресурсов на хозяйственные нужды филиала был снижен за счет замены ламп в светильниках на светодиодные, утепления гаражных ворот, автоматизации управления системой электроотопления со снижением температуры в нерабочее время. Для снижения расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-110 кВ была выполнена автоматизация включения и отключения обогревов приводов и баков масляных выключателей.

«Энергосбережение обеспечивается путем проведения комплекса технических и организационных мероприятий. Главными задачами программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности филиала являются снижение потерь электроэнергии при передаче и уменьшение удельного расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды. Таким образом, достигается повышение эффективности нашей производственной деятельности», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.