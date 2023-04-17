22 апреля Смоленск присоединится к Всероссийскому субботнику. Фото: пресс-служба администрации города.

Смоленск присоединится к Всероссийскому субботнику, который пройдёт 22 апреля. Вместе с тем, в областном центре продолжают проводить ежедневные уборки на различных городских территориях с начала апреля в рамках экологического месячника по санитарной уборке и благоустройству.

В самом массовом, Всероссийском субботнике, приглашают принять участие трудовые коллективы предприятий и организаций всех форм собственности, учащихся и студентов образовательных учреждений, жильцов многоквартирных домов и частного сектора.

В пресс-службе мэрии напоминают, что для получения инвентаря следует обращаться в свои и управляющие компании и ЖЭУ по месту жительства.

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