Василий Анохин встретился со смоленскими бойцами в зоне СВО. Фото: страница Василия Анохина в соцсети.

Временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин навестил в зоне специальной военной операции военнослужащих, добровольцев и мобилизованных из Смоленской области.

– Привёз гуманитарный груз и письма смолянам из 359 полка и 144 ельнинской дивизии. Передали нашим ребятам по заявкам командования полноприводный УАЗ, квадрокоптеры, тепловизоры и строительное оборудование, – рассказал глава региона на своей странице в социальной сети.

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