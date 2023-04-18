В Смоленской области 62-летний мужчина погиб в ДТП с КАМАЗом. Фото: «Roslavlmotor» в соцсетях.
Страшная авария, в результате которой погиб 62-летний мужчина, произошла 17 апреля в Рославльском районе Смоленской области.
Как сообщили в региональном управлении МВД, около 9:40 водитель на Hyundai Creta выехал на полосу встречного движения на 379 километре федеральной трассы А-130 и столкнулся с «КамАЗ», от чего чего скончался на месте.
В социальных сетях смоляне поделились кадрами последствий ДТП. На место происшествия выезжали спасатели.
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