В Смоленской области за неделю скорая помощь потребовалась 4433 пациентам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Скорая помощь на территории Смоленской области приезжала к пациентам 4433 раза. Как сообщили в ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», специалисты посетили 553 детей.

В медицинские учреждения доставлены 1377 человек. Помимо этого, медики выезжали на инфаркты 25 раз, 120 – на инсульты. Вызовы по поводу повышения артериального давления были выполнены 873 рад.

Также в числе обращений – травмы и ДТП, 189 и 29 раз соответственно.

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