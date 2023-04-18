Традиционного очного шествия «Бессмертный полк» в Смоленске в 2023 году не будет. Фото: пресс-служба администрации города.

В 2023 году в Смоленске, как и в целом по России, не будет традиционного очного шествия «Бессмертный полк». Оно пройдёт в смешанном формате, сообщает «Комсомольская правда» с ссылкой на ТАСС. Информацию подтвердил собственный источник «КП-Смоленск» в администрации города.

Отмечается, что от очного проведения шествия отказались в силу различных угроз. Некоторые территории страны не могут позволить организацию подобного мероприятия в целях безопасности, а само шествие – неделимая история для каждого уголка России.

Для проведения акции планируется использовать другие варианты – доступное всем внесение данных в онлайн-базу ветеранов, а также в проект "Стена памяти" с фотографиями героев войны. Кроме того, организаторы "Бессмертного полка" призвали россиян клеить 9 мая фото родственников-ветеранов на стекла своих автомобилей.

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