Врио губернатора Василий Анохин приглашает смолян на общеобластной субботник 22 апреля. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин пригласил жителей региона на общеобластной субботник, который состоится 22 апреля.

– Для сотрудников областной и районных администраций - это возможность лично поучаствовать в процессе, а не наблюдать за ним из окон автомобилей или отслеживать по бумажным отчетам. Это особенно важно сейчас, когда мы перестраиваем систему уборки. Приму участие лично и проконтролирую явку подчиненных, – подчеркнул глава региона на своей странице ВКонтакте.

Также врио губернатора отметил, что для местных жителей это подходящее событие, чтобы показать хороший пример заботы о месте, в котором живешь, подрастающему поколению.

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин встретился со смоленскими бойцами в зоне СВО. Глава региона передал гумпомощь добровольцам и мобилизованным.