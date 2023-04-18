В Смоленске пройдёт воркшоп по разработке мастер-плана исторического центра города. Фото: Центр развития урбанистики СмолГу.

Жителей областного центра приглашают принять участие в воркшопе по разработке мастер-плана исторического центра Смоленска. Он пройдёт в 18.30 в пятницу, 21 апреля по адресу: Ленина, 10 (Среда.Центр).

В ходе мероприятия горожанам предложат 5 разных активностей: игру «достопримечательности», глубинное интервью, ментальные карты, городские маршруты и пазл. Полученные данные организаторы положат в основу мастер-плана развития исторического центра.

Исследование проводит Центр развития урбанистики совместно с Социологической лабораторией СмолГУ.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

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