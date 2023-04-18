«Веселуха тут»: в Смоленске выбрали лучшие слоганы о городе. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске подвели итоги конкурса, в ходе которого участники придумывали слоганы, наиболее полно отражающие облик города, его богатую историю и культурное наследие.

В конкурсе приняли участие не только смоляне, но и жители области, в том числе из Починка, Рудни и Сафонова. Как рассказали в администрации города, из 78 работ конкурсная комиссия выделила сразу несколько победителей.

Лучшими жюри признали лозунги «Крепость духа за крепостью стен», «Крепость и щит России», «Надёжный щит сердца России», «Город-герой мы гордимся тобой» и «Веселуха тут».

Слоган «Веселуха тут» (автор смолянин Юрий Боровков) обыгрывет название одной из самых известных башен Смоленской крепости и в тоже время намекает, что при желании здесь можно провести время весело и с пользой, пояснили в мэрии.

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