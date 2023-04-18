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НовостиОбщество18 апреля 2023 14:33

Смоленских мотоциклистов призвали к культурному вождению

На шум и неуважительное отношение поступают многочисленные жалобы горожан
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смоленских мотоциклистов призвали к культурному вождению.

Смоленских мотоциклистов призвали к культурному вождению.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Сотрудники регионального ГИБДД провели встречу с мотосообществом. Они уточнили, что ежегодно на дороги выходят новые мотоциклисты, которые еще не приобрели должные навыки вождения.

Водителей двухколесного транспорта призвали соблюдать правила и использовать средства защиты, а также уважительно относится к другим участникам движения.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске выбрали лучшие слоганы о городе. В конкурсе приняли участие не только смоляне, но и жители области.