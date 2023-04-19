В Смоленской области запустили онлайн-сервис для помощи участникам СВО и их семьям. Фото: врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

В Смоленской области начал работу онлайн-сервис «Zа добро», с помощью которого участники СВО и их семьи могут обратиться с вопросом и получить необходимую помощь. Как рассказал врио губернатора Василий Анохин на своей странице ВКонтакте, сервис работает в закрытом режиме, зарегистрироваться в нем помогают сотрудники Центра поддержки мобилизованных, добровольцев и члены их семей.

– Как обещал нашим бойцам на передовой, мы внедрили в работу Центра социальных координаторов, которые закреплены за каждой обратившейся семьей. В чате нового сервиса есть кнопка для связи с куратором. Сопровождающий семью специалист также видит, когда пользователи подтверждают необходимость получения меры поддержки или соглашаются на участие в мероприятии. Такие приглашения приходят им в виде рассылок в личный кабинет сервиса, – рассказал глава региона.

Специалисты помогают по всем возникающим вопросам - от денежных выплат до помощи в бытовых вопросах.

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин встретился со смоленскими бойцами в зоне СВО. Глава региона передал гумпомощь добровольцам и мобилизованным.