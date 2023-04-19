Смоляне передали «привет» с Северного полюса. Фото: пресс-служба администрации города.

Известные смоленские парашютисты, сотрудники поисково-спасательной базы гражданской авиации Юрий Вавулов и Роман Дементьев стали одними из первых обитателей дрейфующей станции «Барнео» на Северном полюсе. Участники экспедиции сделали фотографию с флагом Смоленской области, которой поделились в администрации города.

Экспедиция организуется ежегодно Русским географическим обществом. Каждый сезон на «Барнео» строится ледовый аэродром, который принимает регулярные рейсы самолётов Ан-74. Как рассказали в мэрии, Юрий Вавулов и Роман Дементьев – члены команды, которая строила аэродром.

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