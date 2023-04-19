До 17 градусов тепла ожидается в Смоленской области 19 апреля. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

19 апреля в Смоленской области ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам синоптиков, существенных осадков не будет. Ветер подует северо-восточный, его скорость будет достигать 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 14 м/с.

Температура воздуха по области: +13°C…+18°C.

В Смоленске: +15°C…+17°C.

Атмосферное давление 748 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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