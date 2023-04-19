Василий Анохин отметил улучшение работы смоленских чиновников. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Василий Анохин отметил, что несмотря на увеличение числа запросов смолян в социальных сетях, содержание ответов со стороны чиновников начинает улучшаться. Глава региона ежедневно читает ответы органов власти на комментарии смолян под постами, а также раз в неделю запрашивает полный отчет Центра управления регионом.

В качестве примера Василий Анохин привёл обращение жителя Гнёздово, который написал о нехватке специалистов в местной поликлинике - нет кардиолога и регистратора. Ему дали подробный ответ с графиком приема профильных врачей, сроком выхода кардиолога после окончания его обучения. Проинформировали о том, что трудоустроен новый регистратор.

Врио губернатора подчеркнул, что именно такую детальную обратную связь должны получать смоляне: либо сообщать, что проблема уже решена, либо указывать срок

решения, либо давать объяснение – почему решить ее пока невозможно и какие будут предприняты меры.

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