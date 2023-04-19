В Смоленске обновляют дорожную разметку «пешеходный переход». Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске проводятся работы по нанесению и обновлению горизонтальной дорожной разметки «пешеходный переход». Специалисты начали с центральных улиц города.

Как сообщают в региональном департаменте по дорожному хозяйству, работы уже прошли на улице Тенишевой, Кутузова, Большая Советская, Дзержинского в районе пересечения с площадью Победы, на проспекте Гагарина и других.

Ранее «КП» писала, что смоленских мотоциклистов призвали к культурному вождению. На шум и неуважительное отношение поступают многочисленные жалобы горожан.