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НовостиОбщество19 апреля 2023 8:38

В Смоленске обновляют дорожную разметку «пешеходный переход»

В первую очередь работы выполняются в центре города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске обновляют дорожную разметку «пешеходный переход». Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске обновляют дорожную разметку «пешеходный переход». Фото: департамент Смоленской области по транспорту и дорожному хозяйству.

В Смоленске проводятся работы по нанесению и обновлению горизонтальной дорожной разметки «пешеходный переход». Специалисты начали с центральных улиц города.

Как сообщают в региональном департаменте по дорожному хозяйству, работы уже прошли на улице Тенишевой, Кутузова, Большая Советская, Дзержинского в районе пересечения с площадью Победы, на проспекте Гагарина и других.

Ранее «КП» писала, что смоленских мотоциклистов призвали к культурному вождению. На шум и неуважительное отношение поступают многочисленные жалобы горожан.