Глава Смоленска Андрей Борисов примет участие во Всероссийском субботнике. Фото: страница Андрея Борисова в соцсети.

Как и в прошлые годы, глава Смоленска Андрей Борисов присоединится ко Всероссийскому субботнику, который пройдёт в областном центре 22 апреля. К участию в экологической акции также приглашаются трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций, учащиеся учебных заведений и все желающие.

Уборка пройдёт во всех районах города. Сбор участников – в 10:00.

Ленинский район – ул. Карла Маркса, 14

Промышленный район – ул. Рыленкова, 14 (спортивный комплекс «Новое поколение»)

Заднепровский район – ул. 12 лет Октября, 11 (Управление по Заднепровскому району), пос. Красный Бор (конечная автобусная остановка маршрута № 1)

Отметим, что уборка в преддверии праздника Весны и Труда и Дня Победы уже ведется в рамках месячника благоустройства, который традиционно проходит в апреле каждого года.

Ранее «КП» писала, что врио губернатора Василий Анохин приглашает смолян на общеобластной субботник 22 апреля. Глава региона также лично примет участие в уборке.