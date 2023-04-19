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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:27

Традиционная ярмарка «Сад – огород» пройдёт в Смоленске 26 и 27 апреля

Её организуют на улице Октябрьской революции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Традиционная ярмарка «Сад-огород» пройдёт в Смоленске 26 и 27 апреля. Фото: пресс-служба администрации города.

Традиционная ярмарка «Сад-огород» пройдёт в Смоленске 26 и 27 апреля. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске состоится традиционная выставка-ярмарка «Сад-огород». По информации администрации города, она пройдёт 26 и 27 апреля на площадке возле ЦУМа.

С 9 утра смоляне могут приобрести кустарники, рассаду цветочных и овощных растений, выращенные на личных подсобных хозяйствах.

Ранее «КП» писала, что глава Смоленска Андрей Борисов примет участие во Всероссийском субботнике. Экологическая акция пройдёт 22 апреля.