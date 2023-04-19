«Зеленстрой» начал подготовку цветников Смоленска к весенне-летнему сезону. Фото: пресс-служба администрации города.

«Зеленстрой» приступил к подготовке смоленских цветников к весенне-летнему сезону. Один из первых объектов — клумба с возрастом города на склоне Соборного Холма.

В этом году столице региона исполняется 1160 лет. Красочная клумба с живой надписью «Смоленск – 1160» будет напоминать горожанам и туристам о памятной дате.

Как рассказали в мэрии, в мае здесь будут высажены несколько тысяч белых и красных бегоний.

Ранее «КП» писала, что традиционная ярмарка «Сад – огород» пройдёт в Смоленске 26 и 27 апреля. Её организуют на улице Октябрьской революции.