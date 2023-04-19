Смоленская АЭС в седьмой раз подтвердила статус «Лидер ПСР»

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

Управляющий совет по проекту «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли» присвоил Смоленской АЭС статус «Лидер ПСР». По итогам работы в 2022 году Смоленская станция вошла в ТОП-10 ПСР-лидеров госкорпорации. Всего в рейтинге 31 предприятие.

«Смоленская атомная станция на протяжении многих лет уверенно держит планку «Предприятия – Лидера ПСР». Получить этот статус непросто, ведь для этого необходимо соответствовать целому ряду требований. Основные из них - выполнение бизнес-показателей по снижению затрат и сокращению запасов, повышению производительности труда. Наша атомная станция в 2022 году выполнила все индикаторы, и мы в очередной раз подтвердили высокое звание. Это заслуга всего коллектива Смоленской АЭС, который грамотно применяет принципы Производственной системы «Росатом» для повышения уровня безопасности, качества и эффективности», - отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

Одним из главных приоритетов атомной энергетики остаётся обеспечение уверенного, стабильного экономического роста, бесперебойного снабжения предприятий и регионов. Перед госкорпорацией стоит стратегическая задача внедрить скоростные технологии во все направления деятельности: по выпуску продукции, проектированию, конструированию, строительству, освоению новой продукции. На первый план выходит работа по созданию цифровых ПСР-образцов и цифровых технологий. На это нацелено дальнейшее развитие Производственной системы «Росатом» на всех предприятиях отрасли, в том числе на Смоленской АЭС.

На Смоленской АЭС Производственная система «Росатом» внедряется с 2007 года. Впервые статус «Лидер ПСР» атомной станции был присвоен в 2015 году. ПСР включена во все процессы и является неотъемлемой частью работы предприятия.

В 2022 году на САЭС реализовано 22 ПСР-проекта, 782 предложения по улучшению, которые направлены на совершенствование производственных процессов и сокращение затрат. Суммарный экономический эффект от развития ПСР составил более 15,6 миллионов рублей.

Технологии бережливого производства помогают не только совершенствовать работу предприятий Росатома, но и способствуют социально-экономическому развитию «атомных» городов, улучшению качества жизни людей. Так, опыт Смоленской АЭС как «Предприятия — Лидера ПСР» тиражируется в медико-санитарной части №135 города-спутника: с 2018 года здесь реализуется проект «Бережливая поликлиника». А с 2022 года медсанчасть Десногорска стала пилотной площадкой совместного проекта Росатома и ФМБА России «Совершенствование качества и доступности медицинской помощи в городах Росатома» с применением ПСР-технологий.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего программного обеспечения.