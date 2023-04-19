Смоляне получили консультации по вопросам техприсоединения к электросетям

Фото предоставлено Смоленскэнерго.

Руководители филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в рамках еженедельных «Дней клиента» в первом квартале 2023 года рассмотрели 81 вопрос от потребителей. Приоритетной темой обращений стало технологическое присоединение к электрическим сетям, ряд потребителей интересовались возможностями изменения технических условий или увеличения существующей мощности.

Каждому из обратившихся были даны необходимые разъяснения по техническим и правовым аспектам данной деятельности, по всем запросам были даны соответствующие поручения профильным руководителям, каждое из поступивших обращений директор филиала взял на личный контроль. Некоторые вопросы были решены в ходе встречи.

Напоминаем, что каждый четверг с начала ноября 2022 года заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин или его профильные заместители проводят очный прием заявителей по вопросам осуществления технологического присоединения к сетям филиала, а также другим возникающим вопросам. Встречи проходят с 09:00 до 17:00 на площадке МФЦ «Мои документы» по адресу: г. Смоленск, ул. Индустриальная 2/13.

«Очное взаимодействие ежемесячно показывает свою эффективность – с момента первой встречи ответы на свои вопросы получили более 170 потребителей. Мы и в будущем будем регулярно проводить подобные встречи, которые позволяют совместно искать оптимальные пути решения проблемных вопросов, связанных с подключением к электросетям», – прокомментировал Андрей Сорокин.