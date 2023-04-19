Игорь Ляхов поможет установить подсветку для памятника космонавту номер один в Гагарине

Фото: Смоленская областная Дума.

Ровно 62 года назад наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин открыл для человечества путь к звездам. Каждый год 12 апреля на родину первого космонавта – в город, который носит его имя, приезжают сотни исследователей, изобретателей и ветеранов космического труда – они возлагают цветы к главному памятнику Юрию Гагарину.

Память земляка почтил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

– Так получилось, что я проезжал мимо памятника в вечернее время и увидел, что он совсем не заметен в сравнении с тем же парком Первого полета в космос, который был ранее благоустроен. Нельзя, чтобы памятник оставался без внимания. Без привлечения бюджетных денег вместе с коллегами из «Единой России», в том числе гагаринцами, мы организуем установку подсветки. Постараемся завершить все работы к сентябрю, – рассказал Игорь Ляхов.

Фото: Смоленская областная Дума.

Также он посетил музей «Дом космонавтов», где встретился с племянницами Юрия Гагарина. Обе женщины посвятили свои жизни сохранению наследия о первом полете человека в космос. Игорь Ляхов вручил им цветы и поздравил с праздником:

– Тамара Дмитриевна Филатова и Наталья Борисовна Гагарина помнят своего дядю и активно вовлечены в процесс сохранения истории, работают в музее, проводят экскурсии, где рассказывают молодежи о личности первого космонавта и достижениях отрасли. Сегодня это принципиально важно, потому что у наших недругов самая главная задача – стереть память о победах нашей страны, разобщить общество и уничтожить наше государство. Им никогда не добиться этой цели.

Родственницы космонавта были тронуты вниманием и рассказали, что всегда отмечают 12 апреля.

– В наш небольшой городок приезжают из разных уголков, помнят Юрия Алексеевича, верят в те идеалы, которые хранило его поколение и будут хранить современные россияне. Имя Гагарина всегда объединяло людей, продолжает объединять и теперь, – отметила Наталья Борисовна.