В Гагарине капитально отремонтируют мост через реку Гжать

Фото: администрация Смоленской области.

Хорошей новостью поделился врио губернатора Василий Анохин. Он посетил с рабочим визитом родину первого космонавта и проинспектировал в том числе состояние этого объекта транспортной инфраструктуры.

«Сейчас мост находится в аварийном состоянии. Нужно реагировать оперативно. Поручил в самые короткие сроки завершить конкурсные процедуры и приступить к работам, — рассказал о принятом решении врио губернатора. — Также необходимо предусмотреть удобные пути объезда и проинформировать об этом горожан».

Кроме того, глава региона во время проезда по Гагарину раскритиковал и качество уборки города.

«Что касается уборки города, то она очень далека от идеальной. Совместно с исполняющей полномочия главы Гагаринского района Еленой Новицкой подробно обговорили план действий по исправлению ситуации», — поделился итогами визита Василий Анохин.