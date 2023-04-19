В Смоленской области продолжается работа по газификации населённых пунктов. Фото: администрация Смоленской области.

Это не только важная, но и стратегическая задача. Ведь появление голубого топлива в деревнях и посёлках — основа для эффективного развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни людей.

Сейчас на повестке дня стоит газификация Велижского и Угранского районов.

Именно это стало ключевой темой рабочей встречи, которую провёл врио губернатора Василий Анохин с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск», АО «Газпром газораспределение Смоленск» Сергеем Стояновым.

Глава региона поделился достигнутыми в ходе встречи договорённостями.

«Договорились с «Газпром межрегионгаз Смоленск» об ускоренной газификации Велижского и Угранского районов. Газ поступит в дома велижан уже этой осенью. Что касается Угры, сейчас там ведётся строительство уличных газопроводов. Объём работ предстоит значительный. Планируемые сроки подачи газа потребителям — октябрь следующего года. Сделаем всё, чтобы совместными усилиями активизировать этот процесс», — пообещал врио губернатора.

В ходе встречи также были озвучены примеры объектов, газификация которых проходит с опережением запланированных сроков.

«Хочу отметить, что регион способен заканчивать такие работы досрочно. Пример тому — строящаяся поликлиника в микрорайоне Королёвка. Здесь вся инженерная инфраструктура, включая сети газоснабжения, уже подведена. На днях проверял ход строительства этого объекта — работы ведутся с опережением графика. Поликлиника будет обслуживать около 60 тысяч горожан. Досрочная сдача таких объектов — это вопрос здоровья и комфорта жителей, а не просто отчётов», — подчеркнул Василий Анохин.