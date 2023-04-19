Какие транспортные артерии отремонтируют в Смоленске?

Фото: администрация Смоленской области.

Состояние дорожного полотна в Смоленске, наличие ям и выбоин на улицах и проездах вызывают немало нареканий со стороны горожан — автолюбителей и пешеходов. Обращения на эту тему приходят в том числе и на имя врио губернатора Василия Анохина.

Несмотря на недавний ремонт

Глава региона совместно с руководителями администрации города Смоленска, профильных исполнительных органов власти региона и представителями подрядных организаций совершил рабочую поездку по областному центру. В рамках поездки Василий Анохин побывал на тех объектах дорожного строительства, неудовлетворительное состояние которых чаще всего вызывает нарекания от смолян.

«Проехали по проблемным улицам. Многие буквально разваливаются, несмотря на недавний ремонт. Разделяю возмущение жителей», — прокомментировал ситуацию Василий Анохин.

Глава региона детально обсудил с руководителями профильного департамента, «Смоленскавтодора» и администрации города комплекс работ, которые необходимо выполнить в этом и следующем годах.

Теми участками, где действуют гарантийные обязательства, займутся подрядные организации.

«Обязал подрядчиков в ближайшее время убрать выбоины на улицах Коммунистической, Ново-Ленинградской, Ново-Московской, Маршала Соколовского, 25 Сентября, Лавочкина, Автозаводской и других. Все они сейчас на гарантии», — рассказал об итогах поездки Василий Анохин.

По плану и внепланово

Врио губернатора, реагируя на обращения смолян по поводу неудовлетворительной работы ливневой канализации на въезде в Новосельцы, побывал и на этой точке.

«Мне писали про затопления на въезде в микрорайон Новосельцы. Проверил — ливнёвки там элементарно забиты мусором. Здесь не нужны конструктивные решения. Поддержание порядка решит вопрос огромных луж после дождя. Дал поручение «Дормостстрою» настроить работу на этом участке», — поделился принятым решением глава региона.

Одним из пунктов маршрута стало посещение улицы Шевченко, состояние которой также вызывает нарекания.

«Срочного ремонта требует участок на улице Шевченко. К нему приступят уже в ближайшее время», — отметил глава региона, добавив, что работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Кроме того, по словам Василия Анохина, по итогам поездки было принято решение включить в программу ремонта дорог на этот год один из центральных объектов улично-дорожной сети Смоленска — площадь Победы. Стоит отметить, что дорожный ремонт в Смоленске уже начался.