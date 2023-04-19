Первый в 2023 году лесной пожар произошёл в Смоленской области. Фото: региональный департамент для лесного хозяйства.

Сегодня, 19 апреля, на территории Шумячского района был зарегистрирован первый в этом году лесной пожар. Об этом сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

Возгорание произошло на территории Понятовского участкового лесничества, почти в трёх километрах от населённого пункта. В настоящее время на тушении пожара работают специалисты Рославльского филиала ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» и местного лесничества.

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