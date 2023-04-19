Маршрутки в течение недели не будут останавливаться на улице Попова в Смоленске

Маршрутки не будут останавливаться на улице Попова в Смоленске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 20 по 27 апреля в районе дома 44 по улице Попова пройдут работы по восстановлению ливневой канализации. В связи с этим на участке будет ограничено движение транспорта и изменён маршрут ряда автобусов.

Так, по информации мэрии, из маршрутов № 22, 25, 34, 20н, 25н, 34н, 35н, 45н, 56н, 58н будет исключена остановка общественного транспорта «ул. Попова» до окончания работ.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске обновляют дорожную разметку «пешеходный переход». В первую очередь работы выполняются в центре города.