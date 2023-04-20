Бесплатный профсоюзный трамвай будет курсировать 1 мая в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

1 мая в Смоленске будет курсировать бесплатный профсоюзный трамвай. Он будет ходить по маршруту №2. Пассажирам трамвая раздадут листовки о работе профсоюзных организаций в Смоленской области.

– Жители областного центра и гости города смогут не только бесплатно проехать в специальном трамвае, но и узнать больше о профсоюзах и празднике Весны и Труда, – рассказали в Союзе «Смоленское областное объединение организаций профсоюзов».

Ранее «КП» писала, что маршрутки в течение недели не будут останавливаться на улице Попова в Смоленске. Изменения введены в связи с работами по восстановлению ливневок.