В Смоленске отмечена самая высокая температура воздуха с начала 2023 года. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

19 апреля в Смоленске отмечена самая высокая температура с начала 2023 года. Между сроками 12-15 часов городу удалось прогреться до +18.5°С, что перекрыло предыдущий максимум +18.3°С от 11 апреля. Об этом рассказали в сообществе «Погода в Смоленске и области».

По данным синоптиков, в условиях значительной облачности ночью воздух в регионе не остывал ниже +5...+8°С. В Смоленске после ночных +7.1°С дневной максимум составил +18.6°С. Однако, до суточных рекордов далеко – все они уже выше +20°С. Среднесуточная температура в городе составила +12.5°С, что на 4.9°С выше климатической нормы 1991-2020 гг.

Ранее «КП» писала, что первый в 2023 году лесной пожар произошёл в Смоленской области. Информация о причинах и площади возгорания уточняется.