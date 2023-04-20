Специалисты Смоленскэнерго проводят ремонт силовых трансформаторов

Фото предоставлено Смоленскэнерго.

Цех по ремонту трансформаторов хозяйственным способом в Смоленском районе электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» работает с 2014 года. Изначально специалисты ремонтировали трансформаторы без замены обмоток, но позже обмотки трансформаторов стали изготавливать сначала на переделанном токарном станке, затем закупили специальный. С 2018 года цех в полном объеме начал выполняется ремонт в целях снижения затрат на капитальный ремонт силовых трансформаторов 1-2 габарита 6-10/0,4кВ и увеличения объемов ремонта в филиале.

Цех размещен в двух помещениях: мастерской по ремонту и изготовлению обмоток и цехе по ремонту трансформаторов и покраски корпусов. Он оснащен необходимым оборудованием – намоточным станком крупногабаритной рядовой и секционной намотки и модернизированным токарно-винторезным станком.

С момента создания в цехе было отремонтирован и введен повторно в эксплуатацию 981 силовой трансформатор 6-10/0,4кВ. В 2022 году план выполнен на 108,4%, отремонтировано 129 трансформаторов. Эффект от возврата в строй существующих трансформаторов в сравнении с приобретением новых такой же мощности составил около 11 миллионов рублей. На 2023 год запланирован ремонт ста силовых трансформатора.

«Данные цех дает нам возможность своими силами проводить необходимый ремонт трансформаторов, что позволяет снижать затраты на реализацию ремонтной программы, полностью закрывая потребность в плановых и аварийных заменах силовых трансформаторов», – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин.