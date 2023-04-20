В Смоленске расселят ещё более 700 квадратных метров жилья

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Очередные решения в целях реализации муниципальной программы по переселению граждан приняты на 35-й сессии горсовета 20 апреля.

Смолянам будут предоставлены квартиры в новых многоэтажках по улице Попова и в микрорайоне Королёвка. Расселяются 11 аварийных домов, расположенных на улицах Полины Осипенко, Минской, Энгельса, 1-й Северной, 2-й Восточной, 3-й линии Красноармейской Слободы, проспекте Гагарина, 2-м Киевском переулке, проезде Дзержинского.

Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин отметил, что с начала этого года принято уже 59 решений о предоставлении смолянам нового жилья вместо аварийного, в 2022 году –24.

Программа рассчитана на пятилетний период и проводится в Смоленске с 2019-го года. Квартиры для этих целей приобретаются специально за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов.