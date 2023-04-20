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НовостиОбщество20 апреля 2023 11:13

В Смоленске объединят маршруты 106 и 118

Изменения в расписании произойдет с 22 апреля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске объединят маршруты 106 и 118. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске объединят маршруты 106 и 118. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске объединят рейсы маршрута № 106 «Смоленск — Люпиновка» с маршрутом № 118 «Смоленск — д. Барщевщина». Как рассказали в «Автоколонне-1308», это произойдет с 22 апреля.

Маршруты объединят по решению областного департамента по транспорту и дорожному хозяйству.

Ранее «КП» писала, что бесплатный профсоюзный трамвай будет курсировать 1 мая в Смоленске. Смоляне смогут не только бесплатно проехать в общественном транспорте, но и узнать больше о празднике Весны и Труда.