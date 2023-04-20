Премия имени Михаила Глинки и премия имени Марии Тенишевой. Горсовет определил лауреатов 2023 года

Фото: Смоленский городской Совет.

За творческие достижения в сфере музыкального искусства Смоленский городской Совет поощрит в этом году премией имени М.И. Глинки 15 учащихся из пяти учреждений дополнительного образования.

Фото: Смоленский городской Совет.

Семь лауреатов занимаются в детской музыкальной школе № 5 им. В.П. Дубровского: Вероника Андреенкова, Ксения Дубровская, Софья Кузьмина, Полина Лапаева, Вероника Мисоченко, Варвара Михеева, Ксения Шматовская. Также обладателями премии в этом году станут три учащихся детской музыкальной школы № 1 имени М.И. Глинки: Евгения Дмитриева, Злата Леонова, Никита Твердяков. Ещё два лучших юных музыканта – из детской школы искусств № 3 им. О.Б. Воронец: Захар Москалёв и Илья Парфёнов. Детская школа искусств № 8 им. Д.С. Русишвили подготовила двух лауреатов: Даниила Хайкина и Софию Чернявскую. А детская школа искусств имени М.А. Балакирева привела к награде свою учащуюся Ольгу Романову.

За творческие достижения в изобразительном искусстве горсовет раз в год присуждает премию имени М.К. Тенишевой. Восемь лауреатов из десяти посещают детскую художественную школу им. М.К. Тенишевой. Это Валерия Барковская, Серафима Долосова, Полина Иванова, Анастасия Игнащенкова, Маргарита Кулешова, Валерия Магер, Валерия Стальмакова, Роман Храпов. Детская школа искусств имени М.А. Балакирева подготовила ещё двоих: Злату Кузьмину и Алису Трушечкину.

Имена лауреатов этих премий заносятся в Книгу Почёта школьников города-героя Смоленска.

Фото: Смоленский городской Совет.

«Многие наши юные таланты через огромный труд идут к своей мечте. Это поразительно: есть дети, которые становятся лауреатами неоднократно. Они постоянно участвуют в городских, областных, всероссийских, международных конкурсах и выставках. Желаем подрастающему поколению дальнейших творческих успехов и новых побед», - сказал председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.