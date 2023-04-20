Смоленские единороссы сдали кровь в День донора

Фото: smolensk.er.ru.

Ежегодно, 20 апреля, в нашей стране отмечается Национальный День донора. Сотни смолян сдают кровь на благо здоровья и жизни людей.

Добрая акция стартовала еще в начале недели. За это время Смоленский Центр крови посетили около 1000 неравнодушных жителей. В их числе депутат областной Думы Андрей Моргунов, сторонники партии, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства».

Среди постоянных посетителей Центра крови секретарь реготделения «Единой России», председатель облдумы Игорь Ляхов.

Фото: smolensk.er.ru.

«Мы знаем, что сейчас идет спецоперация, бойцы получают ранения, которые сопровождаются кровопотерями. И те самые 450 мл сегодня могут спасти чью-то жизнь. Акция очень важная и нужная. Призываю всех, у кого есть возможность и позволяет здоровье, прийти и сдать кровь. Таким образом, вы поддержите наших военных и других нуждающихся», - отметил Игорь Ляхов.

В акции приняли участие и молодогвардейцы. Заместитель руководителя реготделения МГЕР Даниил Филиппов сдает кровь уже в одиннадцатый раз. Он поделился, что стремится получить звание Почетного донора. «Для многих людей кровь и ее компоненты жизненно необходимы. Я сдаю кровь периодически, не только в День донора. Буду продолжать участвовать в добром деле, чтобы помочь тем, кому это необходимо», - рассказал Даниил.

Отметим, стать донором крови может человек в возрасте от 18 лет, прошедший медицинское обследование и не имеющий противопоказаний. Подробности на сайте Центра.