В Смоленске планируют открыть филиалы московских авиационных вузов. Фото: пресс-служба администрации региона.

В ходе посещения Смоленского авиационного завода (СмАЗ) премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с врио губернатора Василием Анохиным вопрос подготовки кадров для промышленности. Он подчеркнул, что с этой задачей успешно справляются центры компетенций, которые открываются на базе вузов. Площадкой для создания таких центров в регионе могут стать Московский авиационный институт и МГТУ имени Баумана, объединив возможности с местными вузами.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, на сегодняшний день АО «Смоленский авиационный завод» – одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, ориентированное на производство, техническое обслуживание и ремонт авиационной техники, серийное изготовление изделий, разработанных предприятиями корпорации. Здесь работает более 3 тысяч человек.

Фото: пресс-служба администрации региона.

СмАЗ является сертифицированным производителем самолётов лёгкой авиации. Площади агрегатно-сборочных цехов и цехов окончательной сборки позволяют собирать узлы и агрегаты таких самолётов, как Як-40 и Як-42, изготавливать самолёты малой авиации типа Як-18Т.

Кроме того, на Смоленском авиационном заводе планируется изготовление кессона крыла для турбовинтового самолёта ТВРС-44 «Ладога», предназначенного для выполнения пассажирских, грузовых и грузо-пассажирских перевозок на региональных авиалиниях, замены в эксплуатации таких самолётов коммерческой и государственной авиации, как Як-40, Ан-24 и других.

Подробнее о встрече Михаила Мишустина с врио губернатора можно почитать здесь.