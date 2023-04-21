Спикер городского парламента поздравил смолян с Днём местного самоуправления.

Городской Совет признателен всем неравнодушным смолянам, которые вносят свой вклад в жизнь Смоленска, конструктивны и поддерживают начинания, направленные на то, чтобы город продолжал развиваться, становился комфортнее. Этому может способствовать даже небольшой субботник во дворе, участие в решении вопросов дома и отдельных территорий. Совместная созидательная деятельность – основа местного самоуправления, сказал председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Политик пожелал жителям быть активными и любить город всей душой.