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НовостиОбщество21 апреля 2023 7:46

Спикер городского парламента поздравил смолян с Днём местного самоуправления

Источник:kp.ru
Спикер городского парламента поздравил смолян с Днём местного самоуправления.

Спикер городского парламента поздравил смолян с Днём местного самоуправления.

Городской Совет признателен всем неравнодушным смолянам, которые вносят свой вклад в жизнь Смоленска, конструктивны и поддерживают начинания, направленные на то, чтобы город продолжал развиваться, становился комфортнее. Этому может способствовать даже небольшой субботник во дворе, участие в решении вопросов дома и отдельных территорий. Совместная созидательная деятельность – основа местного самоуправления, сказал председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин.

Политик пожелал жителям быть активными и любить город всей душой.