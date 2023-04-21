Городской Совет направит на решение важных вопросов в Смоленске дополнительные средства

Фото: Смоленский городской Совет.

Доходы города на 2023 год составляют 8,5 млрд рублей, из них безвозмездные поступления – 4,5 млрд рублей. Расходы на текущий год решено было увеличить на 239,4 млн рублей. Они утверждены депутатами на уровне 9 млрд рублей.

Куда направить дополнительные средства, обсудили предварительно на заседании планово-бюджетной комиссии. Большая часть – 121 млн рублей – будет предусмотрена на сферу ЖКХ: 29 млн рублей – на капремонт внутридомовых сетей электроснабжения в многоквартирных жилых домах; 70,5 млн рублей – на функционирование бригад по уборке незакрепленных территорий Смоленска; 14,2 млн рублей – на увеличение муниципального задания МБУ «Зеленстрой»; 3,5 млн рублей – на подготовку территорий пляжей к купальному сезону; по миллиону рублей – на разработку ПСД и выполнение работ по установке пандусов для инвалидов-колясочников, а также проведение инвентаризации дворовых территорий. Ещё 800 тысяч рублей решено направить на ремонт подпорной стенки у дома 22а по улице Седова. 1,6 млн рублей – на проведение паспортизации улично-дорожной сети города. Кроме того, поправкой предусмотрены субсидии для поддержки двух транспортных муниципальных предприятий.

«Дополнительные средства будут также направлены на содержание бюджетных учреждений в сфере образования и культуры. Это 57,5 млн рублей. Из них 30 миллионов – расходы по охране муниципальных детских садов частными охранными предприятиями во втором полугодии», - уточнил председатель горсовета Анатолий Овсянкин.