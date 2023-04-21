В Смоленской области установили 4 класс пожарной опасности. Фото: региональный департамент лесного хозяйства.

На большей части территорий региона установили 4 класс пожарной опасности. Об этом сообщает Лесопожарная служба Смоленской области.

Всего существует 5 классов, где 1 класс – это отсутствие опасности, а 5 класс – высокая опасность.

Смолян убедительно просят воздержаться от посещения лесов и использования открытого огня в лесах и на прилегающих территориях.

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