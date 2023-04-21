Порядка 4 тысяч смолян примут участие во Всероссийском субботнике 22 апреля. Фото: пресс-служба администрации города.

К экологической акции, которая пройдёт 22 апреля, присоединятся работники администраций города и области, сотрудники управляющих компаний, коммунальных предприятий, территориальных подразделений федеральных органов власти, неравнодушные горожане.

В ходе субботника запланирована масштабная санитарная уборка улиц, скверов, парков и других общественных мест, в том числе Реадовского парка, парка «Соловьиная роща», окрестностей озера в поселке Подснежники, улиц Марины Расковой, Оршанская, Пригородная, Кловской, Пржевальского, Бакунина, Соболева, Фрунзе, Лавочкина, Краснинского шоссе и многих других территорий.

Сбор участников субботника – 22 апреля в 10:00.

Ленинский район – ул. Карла Маркса, 14, ул. Черняховского (вход в Реадовский парк).

Промышленный район – ул. Рыленкова, 14 (спортивный комплекс «Новое поколение»).

Заднепровский район – ул. 12 лет Октября, 11, ул. Красноборская (конечная автобусная остановка маршрута № 1), ул. Лавочкина (в районе остановки СТО).

Участникам субботника будут предоставлены перчатки, мешки для сбора мусора и необходимый инвентарь.

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