В Заднепровском районе Смоленска 24 апреля отключат холодную воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В понедельник 24 апреля с 9 до 18 часов в связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии в Заднепровском районе Смоленска будет отключено холодное водоснабжение.

По информации администрации города, отключение коснётся следующих адресов: улица Маршала Еременко д.1 (Пожарно – спасательный центр), улица Лавочкина д.90, 92, 100, 100 стр.3,4, 100а, поселок 3-го Кирпичного завода д.2, 4, 4б, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 14а, 16.

Подвоз воды будет организован (телефон АДС 8(4812)38-18-50,70-50-61).

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