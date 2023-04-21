В Смоленске маршрутки почти полгода не будут останавливаться на Королёвке. Фото: пресс-служба администрации города.

С 24 апреля по 15 октября на улице Валентины Гризодубовой пройдут ремонтные работы. В связи с этим из маршрутов № 34, 34н, 16н, 13н, 38н исключат остановки «Королевка», «Королевка – Разъезд». Помимо этого, на участке от улицы Маршала Еременко до памятного камня будет полностью закрыто движение транспорта.

По информации мэрии, на время работ движение вышеперечисленных автобусов будет организовано по временному маршруту вдоль домов 54, 54а, 54б по улице Маршала Еременко.

Ранее «КП» писала, что в Заднепровском районе Смоленска 24 апреля отключат холодную воду. Без воды останутся три улицы.