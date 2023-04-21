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НовостиОбщество21 апреля 2023 14:52

В Смоленске маршрутки почти полгода не будут останавливаться на Королёвке

Ремонтные работы внесут изменения в маршруты и движение транспорта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске маршрутки почти полгода не будут останавливаться на Королёвке. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске маршрутки почти полгода не будут останавливаться на Королёвке. Фото: пресс-служба администрации города.

С 24 апреля по 15 октября на улице Валентины Гризодубовой пройдут ремонтные работы. В связи с этим из маршрутов № 34, 34н, 16н, 13н, 38н исключат остановки «Королевка», «Королевка – Разъезд». Помимо этого, на участке от улицы Маршала Еременко до памятного камня будет полностью закрыто движение транспорта.

По информации мэрии, на время работ движение вышеперечисленных автобусов будет организовано по временному маршруту вдоль домов 54, 54а, 54б по улице Маршала Еременко.

Ранее «КП» писала, что в Заднепровском районе Смоленска 24 апреля отключат холодную воду. Без воды останутся три улицы.