В Смоленске отопительный сезон завершится 24 апреля

В Смоленске отключат отопление 24 апреля. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске отключат централизованное отопление 24 апреля. Постановление о завершении отопительного сезона подписал глава города Андрей Борисов.

Как пояснили в мэрии, для отключения тепла сформировался необходимый среднесуточный температурный режим. Согласно нормативам, это происходит, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов.

Ранее «КП» писала, что в Заднепровском районе Смоленска 24 апреля отключат холодную воду. Без воды останутся три улицы.